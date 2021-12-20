20 декабря 2021, 14:59
Европейские страны ужесточат антиковидные меры на рождественские каникулы
Власти стран Европы намерены ввести дополнительные ограничения для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом и распространением нового штамма «омикрон». Новые антиковидные ограничения затронут рождественские и новогодние праздники
Фото: EPA-EFE
Власти стран Европы намерены ввести дополнительные ограничения для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом и распространением нового штамма «омикрон». Новые антиковидные ограничения затронут рождественские и новогодние праздники.
По данным Bloomberg, первыми жесткие требования введут Нидерланды. Для граждан вводится режим самоизоляции, работа большинства торговых точек, ресторанов и баров приостанавливается. Также прекращается авиасообщение с Великобританией в связи с распространением в этой стране штамма «омикрон».
Власти Франции, Германии и Австрии установили усиленный эпидемиологический контроль для непривитых граждан или тех, кто не болел коронавирусом. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки будет введен локдаун.