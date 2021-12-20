Основатель Group-IB за год до задержания записал видео для близких с предупреждением, что его могут арестовать или убить
Основатель компании Group-IB Илья Сачков, который находится под арестом по обвинению в государственной измене, примерно за год до своего задержания записал видео и разослал его своим близким. В этом видео бизнесмен сообщил, что его могут арестовать или убить
Основатель компании Group-IB Илья Сачков, который находится под арестом по обвинению в государственной измене, примерно за год до своего задержания записал видео и разослал его своим близким. В этом видео бизнесмен сообщил, что его могут арестовать или убить.
Журналист Андрей Лошак сообщил журналу Forbes, что видео Ильи Сачкова начинается со слов «если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме».
Один из друзей бизнесмена рассказал, что Сачков опасался, что его могут отравить, а также рассказывал о слежке за ним. За несколько месяцев до ареста он говорил близким, в том числе про обвинение в госизмене.
Илья Сачков, напомним, был арестован по обвинению в государственной измене в сентябре. Согласно версии следствия, бизнесмен передал иностранному государству сведения, составляющие гостайну.