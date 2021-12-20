Общий объем взяток в сфере госзакупок оценили в 6,6 трлн рублей
Эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провели исследование на тему коррупции в сфере государственных закупок и выяснили, что 71% поставщиков в ходе тендеров сталкивался со взятками
Эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провели исследование на тему коррупции в сфере государственных закупок и выяснили, что 71% поставщиков в ходе тендеров сталкивался со взятками.
Опрос среди компаний-подрядчиков показал, что в среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта.
83% поставщиков заявили, что осуждают коррупцию, однако бороться за заказ неправомерными способами их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ. 37% опрошенных признались, что главным фактором для получения подряда является сговор — вертикальный (между заказчиком и поставщиком) или горизонтальный (между участниками торгов).
Эксперты также подсчитали, что общий объем взяток в госзакупках составляет 6,6 трлн рублей. Это примерно 6,2% от российского ВВП.