«Газпром нефть» разослала своим сотрудникам памятку с советами как не стать жертвой сосулек
Компания «Газпром нефть» подготовила для сотрудников своих петербургских филиалов памятки с правилами поведения на улице зимой. В основном перечисляются меры предосторождности, чтобы не стать жертвой сосулек
Компания «Газпром нефть» подготовила для сотрудников своих петербургских филиалов памятки с правилами поведения на улице зимой. В основном перечисляются меры предосторождности, чтобы не стать жертвой сосулек.
Поводом для составления памятки стал несчастный случай, произошедший с двумя сотрудницами «Газпромнефть НТЦ».13 ноября девушки возвращались с обеденного перерыва по пешеходному тротуару на улице Гороховой вдоль фасада здания универмага «У Красного моста». В этот момент произошел сход наледи с крыши. В результате происшествия одна девушка получила тяжелые травмы.
После инцидента руководство «Газпром нефти» распорядилось довести до сведения всех сотрудников специальные рекомендации, чтобы ситуация более не повторялась.
Так, сотрудникам рекомендовано не подходить близко к стенам зданиям и выбирать более открытые маршруты, при выходе из зданий и движении вдоль них обращать внимание на снег, наледь и сосульки на крышах, обращать внимание на огороженные участки тротуаров и не заходить в опасные зоны, сообщает Znak.com.