Власти Австрии ужесточили правила въезда для туристов из-за штамма «омикрон»
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 20 декабря для всех туристов вводится правило «2 П+» (привит, переболел и имеется отрицательный результат ПЦР-теста)
Власти Австрии ужесточили правила посещения страны иностранными гражданами в связи со штаммом «омикрон».
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 20 декабря для всех туристов вводится правило «2 П+» (привит, переболел и имеется отрицательный результат ПЦР-теста).
Если у туриста не будет с собой отрицательного результата ПЦР-теста не старше 72 часов, то его отправят на 10-дневный карантин. При этом карантин можно будет закончить на пятый день при условии сдачи отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Правило «2 П+» не распространяется на беременных, транзитных пассажиров, школьников, лиц, приезжающих по работе в международные организации, на людей с противопоказаниями к вакцине и тех, кто получил бустерную дозу вакцины. Туристы из указанных категорий могут предъявить только отрицательный тест на COVID-19.