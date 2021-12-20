В Госдуму поступил законопроект об ужесточении наказания для силовиков за пытки
Депутат Павел Крашенинников сообщил, что этот законопроект относит пытки, совершенные сотрудниками силовых ведомств, к категории особо тяжких преступлений и будут наказываться лишением свободы до 12 лет
В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов.
Депутат Павел Крашенинников сообщил, что этот законопроект относит пытки, совершенные сотрудниками силовых ведомств, к категории особо тяжких преступлений и будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Само понятие «пытка» определяется как «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство виды обращения и наказания». К пыткам будет приравниваться и принуждение к даче показаний, сообщает Znak.com.
Также документ вводит понятие «запугивание» как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пыток.
В соответствующей статье 302 Уголовного кодекса РФ расширен субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Павел Крашенинников отметил, что это позволит привлекать к ответственности не только следователей и дознавателей, но и сотрудников ФСИН.
Законопроект был внесен на фоне публикации правозащитным проектом Gulagu.net видеозаписей чудовищных пыток заключенных из секретного архива ФСИН и ФСБ.