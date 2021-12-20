20 декабря 2021, 08:28
Власти Камчатки на время праздников отменяют систему QR-кодов в общественном транспорте
Власти Камчатского края с 21 декабря приостанавливают действие системы QR-кодов в общественном транспорте. Такое решение связано с повышенной потребностью в транспорте во время новогодних праздников, сообщил губернатор региона Владимир Солодов
Фото: static2.vesti.ru
Власти Камчатского края с 21 декабря приостанавливают действие системы QR-кодов в общественном транспорте. Такое решение связано с повышенной потребностью в транспорте во время новогодних праздников, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
До какой даты отменяются антиковидные QR-коды в общественном транспорте, не уточняется.
На Камчатке QR-коды в общественном транспорте были введены 23 ноября. Вместо кода граждане могут предъявить справку о наличии антител к коронавирусу.
Напомним, что QR-коды в общественном транспорте также действуют в Татарстане.