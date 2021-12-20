Меню
Экономика
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
20 декабря 2021, 08:21

Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ овощей и фруктов из Турции из-за опасных пестицидов

Роспотребнадзор выявил нарушения по безопасности плодоовощной продукции из Турции и Ирана. В связи с выявленными нарушениями ведомство приостановило ввоз в РФ перца, гранатов и винограда

Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ овощей и фруктов из Турции из-за опасных пестицидов
Фото: fermerss.ru

Роспотребнадзор выявил нарушения по безопасности плодоовощной продукции из Турции и Ирана. В связи с выявленными нарушениями ведомство приостановило ввоз в РФ перца, гранатов и винограда.

Всего Роспотребнадзор не допустил ввоз в Россию 60 тысяч тонн турецкого винограда и 10 тысяч тонн гранатов.

По данным ведомства, в овощах и фруктов некоторых категорий, выращенных в Турции и Иране, были обнаружены пестициды. Из них 10 пестицидов не прошли государственную регистрацию и не разрешены в России. Это, например, такие вещества как хлорпирифос и ацетамиприд, которые относятся ко второму классу опасности, сообщает «КоммерсантЪ».

«Употребление винограда, в котором выявленная концентрация ацетамиприда превышает гигиенический норматив в 2,4 раза, с учетом токсикологических свойств ацетамиприда, может вызвать острое отравление организма как ребенка, так и взрослого человека», - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Материалы по теме
В России из-за подорожания продуктов вырос спрос на «бомж-пакеты»
Производители предупредили Минсельхоз о риске возникновения дефицита картофеля
Салат «Оливье» за год подорожал на 15%, а «Селедка под шубой» - на 25%
Сейчас на главной
Онкобольные из КБР потребовали от главы региона решить проблему нехватки лекарств
онкологические заболевания
Онкобольные из КБР потребовали от главы региона решить проблему нехватки лекарств
В Кабардино-Балкарии онкобольные пациенты записали видеообращение главе республики Казбеку Кокову, в котором пожаловались на критическую нехватку необходимых лекарств в онкологическом диспансере в Нальчике
Миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самого дорогого самолета в России
Роман Абрамович
Миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самого дорогого самолета в России
Миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самого дорогого в России частного самолета. Олигарх приобрел бизнес-джет Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью около 350 млн долларов
В России могут ввести штраф за отказ от вакцинации против коронавируса
вакцина от коронавируса
В России могут ввести штраф за отказ от вакцинации против коронавируса
В России могут ввести штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас власти изучают опыт других стран в этом вопросе
Власти Нидерландов объявили локдаун на время новогодних каникул
локдаун
Власти Нидерландов объявили локдаун на время новогодних каникул
Власти Нидерландов в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» объявили о введении локдауна, который будет действовать в том числе и во время рождественских праздников
Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну из-за уголовного дела о госизмене
Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из страны после попытки вручить ему повестку о вызове на допрос по делу о государственной измене и поставках угля с территории Донбасса, подконтрольной ополченцам
Сотрудники ГИБДД Москвы подписались на блогеров для поиска нарушителей ПДД
блогеры
Сотрудники ГИБДД Москвы подписались на блогеров для поиска нарушителей ПДД
Глава управления ГИБДД Москвы Александр Быков сообщил, что сотрудники ведомства подписались на блогеров, которые пропагандируют в соцсетях опасное вождение и нарушение правил дорожного движения
Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии
Роман Абрамович
Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии
Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт гражданина Португалии. Гражданство этой страны ему присвоили еще в апреле текущего года как потомку евреев-сефардов
В Петербурге на «Северной верфи» загорелся корвет «Проворный», который строят уже 8 лет
северная верфь
В Петербурге на «Северной верфи» загорелся корвет «Проворный», который строят уже 8 лет
В Петербурге на «Северной верфи» произошел пожар на строящемся корвете «Проворный». Площадь пожара составила около 800 кв.м., два сотрудника МЧС получили ожоги
На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антиваксеров
вакцина от коронавируса
На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антиваксеров
На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антипрививочников. С таким предложением к главе Минцифры обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров
Одним углем мазаны
Листвяжная
Одним углем мазаны
13 декабря спасатели завершили извлечение тел погибших из  шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где утром 25 ноября произошел взрыв метана, и официально спасательные работы были приостановлены. Под землей в это время находились 285 горняков
«Эх, говори Питер, разговаривай Рассея!»
ПМЭФ
«Эх, говори Питер, разговаривай Рассея!»
Комитет по культуре Санкт-Петербурга объявил тендер на организацию мероприятия от имени губернатора города Александра Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума летом 2022 года. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей
Госдума приняла закон о Fan ID вопреки протестам болельщиков
паспорт болельщика
Госдума приняла закон о Fan ID вопреки протестам болельщиков
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о введении «паспорта болельщика» или Fan ID, который понадобится для доступа на спортивные соревнования
Российские академики считают штамм «омикрон» искусственно созданным
штамм омикрон
Российские академики считают штамм «омикрон» искусственно созданным
Президент Российской академии наук Александр Сергеев высказал мнение, согласно которому штамм коронавируса «омикрон» мог мутировать не самостоятельно. В пользу этой версии говорит наличие в нем большого количества мутаций
Штамм «омикрон» признан опасной угрозой
коронавирус
Штамм «омикрон» признан опасной угрозой
Представители стран G7 выразили глубокую обеспокоенность ростом числа случаев заражения новым вариантом вируса и согласились с тем, что данные события следует трактовать как самую большую угрозу для глобального здравоохранения
Рыжий, рыжий, конопатый ... нагреб денежки лопатой
имущество чиновников
Рыжий, рыжий, конопатый ... нагреб денежки лопатой
Хакеры обнародовали переписку, связанную со спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями и экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Переписка опубликована в телеграм-канале Black Mirror
Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Кремля из-за преследования «Мемориала»
антироссийские санкции
Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Кремля из-за преследования «Мемориала»
Депутаты Европарламента обсудили не только санкции против России в случае ее нападения на Украину, но и санкции из-за возможной ликвидации правозащитного центра
Общество
Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в центральной части России
В период с 21 по 25 декабря ожидается аномально холодная погода. Днем столбики термометров будут опускаться до 20-22 градусов мороза, а ночью – до 26-35 градусов
Европарламент поддержал отключение России от SWIFT в случае нападения на Украину
антироссийские санкции
Европарламент поддержал отключение России от SWIFT в случае нападения на Украину
Европейские депутаты заявили, что в случае агрессии России в адрес Украины против страны необходимо ввести расширенный пакет санкций, в том числе и отключить РФ от международной платежной системы SWIFT