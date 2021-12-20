Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ овощей и фруктов из Турции из-за опасных пестицидов
Роспотребнадзор выявил нарушения по безопасности плодоовощной продукции из Турции и Ирана. В связи с выявленными нарушениями ведомство приостановило ввоз в РФ перца, гранатов и винограда
Роспотребнадзор выявил нарушения по безопасности плодоовощной продукции из Турции и Ирана. В связи с выявленными нарушениями ведомство приостановило ввоз в РФ перца, гранатов и винограда.
Всего Роспотребнадзор не допустил ввоз в Россию 60 тысяч тонн турецкого винограда и 10 тысяч тонн гранатов.
По данным ведомства, в овощах и фруктов некоторых категорий, выращенных в Турции и Иране, были обнаружены пестициды. Из них 10 пестицидов не прошли государственную регистрацию и не разрешены в России. Это, например, такие вещества как хлорпирифос и ацетамиприд, которые относятся ко второму классу опасности, сообщает «КоммерсантЪ».
«Употребление винограда, в котором выявленная концентрация ацетамиприда превышает гигиенический норматив в 2,4 раза, с учетом токсикологических свойств ацетамиприда, может вызвать острое отравление организма как ребенка, так и взрослого человека», - говорится в заявлении Роспотребнадзора.