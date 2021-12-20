Екатеринбургский митрополит заявил о расколе общества из-за QR-кодов
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выразил сомнение в эффективности борьбы с распространением коронавируса с помощью QR-кодов, но выразил уверенность в том, что введение «антиковидных пропусков» раскалывает российское общество
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выразил сомнение в эффективности борьбы с распространением коронавируса с помощью QR-кодов, но выразил уверенность в том, что введение «антиковидных пропусков» раскалывает российское общество.
В своем телеграм-канале митрополит написал, что из QR-кодов делают очередную квазирелигию, код стал «аналогом крестика для христианина и обрезания для иудея».
Евгений Кульберг пишет, что привитые от коронавируса граждане не на 100% защищен от коронавируса и могут болеть, а по поводу защиты от антител «ученые до сих пор спорят». «Тогда каким образом QR-код защищает нас от пандемии? Где можно ознакомиться с этими данными? Какой научный, верифицируемый признак, общий для всех владельцев QR-кода, положен в основу системы?», - задается вопросами митрополит.
Священнослужитель также заявил, что сейчас нет никаких гарантий, что систему QR-кодов отменят, когда пандемия «сойдет на нет».
«Общество расколото. И впервые, пожалуй, со времен Гражданской войны расколото по-настоящему. Столкнувшись с квазирелигией «антиваксеров», власть выдвинула не науку, а противостоящую QR-религию. Я не против вакцин или технических новшеств. Вакцины могут быть живительны, а коды безопасны. Я против того, чтобы эти явления облекались в религиозные одежды», - добавил митрополит Евгений.