Депутата Магаданской гордумы с фотографии с трупами птиц нашли мертвым в кабинете
Депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко нашли мертвым в своем рабочем офисе. Политик стал известен после появления в сети фотографии, на которой он позирует с ружьем и на фоне надписи «Чукотка-2021», выложенной трупами мертвых птиц
Депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко нашли мертвым в своем рабочем офисе. Политик стал известен после появления в сети фотографии, на которой он позирует с ружьем и на фоне надписи «Чукотка-2021», выложенной трупами мертвых птиц.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили ТАСС, что тело депутата было обнаружено вечером в воскресенье. В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
РЕН ТВ со ссылкой на помощника главы магаданского управления СКР сообщает, что следствие рассматривает как версию о противоправных действиях в отношении погибшего, так и версию суицида.
Напомним, что ранее «Новая газета» опубликовала материал с фотографией, на которой человек с ружьем позирует на фоне трупов гусей, журавлей, уток и селезней. Трупами птиц выложена надпись «Чукотка 2021» и сердечко. По данным издания, на фотографии изображен депутат магаданской гордумы Александр Крамаренко.
Региональная прокуратура поручила полиции провести проверку, однако позже силовики заявили, что не нашли человека с фотографии. Местные охотники в свою очередь заявили, что снимок был сделан на границе природного заказника «Автаткууль» на Чукотке.
Сам Александр Крамаренко заявил «Новой», что на фотографии запечатлен не он и добавил, что снимок был сделан при помощи фотошопа, однако в редакцию поступили другие фотографии, подтверждающие, что в охоте на птиц участвовал именно магаданский депутат. «Единая Россия» приостановила членство Крамаренко в партии, а СКР возбудил уголовное дело по статье о незаконной охоте.