Онкобольные из КБР потребовали от главы региона решить проблему нехватки лекарств
В Кабардино-Балкарии онкобольные пациенты записали видеообращение главе республики Казбеку Кокову, в котором пожаловались на критическую нехватку необходимых лекарств в онкологическом диспансере в Нальчике
В Кабардино-Балкарии онкобольные пациенты записали видеообращение главе республики Казбеку Кокову, в котором пожаловались на критическую нехватку необходимых лекарств в онкологическом диспансере в Нальчике.
Местные жители напомнили главе региона, что он в августе он обещал обеспечить диспансер необходимыми лекарствами для пациентов с онкологией, однако проблема так и не была решена.
Теперь пациентов отправляют из Нальчика в Махачкалу за лекарствами. Причем покупать препараты им приходится на собственные средства, сообщает телеграм-канал Readovka.
Онкобольные из КБР заявили, что неоднократно жаловались на нехватку лекарств в различные инстанции и президенту Владимиру Путину, но в ответ получали только отписки. Пациенты также рассказали, что министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов избегал с ними встреч с пациентами, намеренно назначая такие даты аудиенции, в которые больные не могли прийти.
В обращении также говорится, что проблемы с жизненно необходимыми лекарствами начались еще летом прошлого года, а из-за халатности Минздрава едва не умерли два онкопациента.