«Роскосмос» опроверг информацию о миллионных расходах на банкет в честь премии Гагарина
В корпорации информацию о миллионных расходах на банкет назвали назвали ложной и «порочащей честь первого космонавта». В «Роскосмосе» заверили, что на еду было потрачено только 500 тысяч рублей
Государственная корпорация «Роскосмос» опровергла информацию об организации банкета в честь премии Юрия Гагарина за 6 млн рублей.
В корпорации информацию о миллионных расходах на банкет назвали назвали ложной и «порочащей честь первого космонавта». В «Роскосмосе» заверили, что на еду было потрачено только 500 тысяч рублей.
Еще 495 тысяч рублей ушло на кейтеринг, а остальные 5,9 млн рублей были потрачены на подготовку помещения для проведения церемонии, монтаж и демонтаж сцены, различное техническое оборудование, подарки и другое.
Также в госкорпорации выразили сожаление по поводу желания «определенных лиц дискредитировать работу российских научных коллективов».
Церемония вручения премий имени Юрия Гагарина в области космической деятельности состоялась 29 ноября в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Лауреатами премии становятся авторы выдающихся достижений в космической отрасли.