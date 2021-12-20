В Москве от коронавируса привьют бездомных граждан
В Москве с 20 декабря начнут прививать от коронавируса бездомных. Вакцинация будет проходить в офисе благотворительной организации «Ночлежка»
В Москве с 20 декабря начнут прививать от коронавируса бездомных. Вакцинация будет проходить в офисе благотворительной организации «Ночлежка», сообщает Mash.
Бездомных пациентов осмотрят медики, а затем им сделают прививку однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». При этом пока «Ночлежка» получила пока только 15 доз вакцины, которые долго согласовывали с Минздравом.
В «Ночлежке» рассказали, что уже полгода пытаются организовать пункт вакцинации для людей без определенного места жительства. В Департаменте здравоохранения Москвы заявляли, что в столице созданы все условия для доступной вакцинации, однако благотворители заявляют, что бездомные из-за своего статуса не могут сделать прививку от коронавируса.
Без документов такие граждане могут получить медицинскую помощь можно только в критическом состоянии, однако «долечиваться» их отправляют на улицу.