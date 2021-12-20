20 декабря 2021, 01:12
Мундепа Вадима Коровина арестовали за неуплату автомобильных штрафов, выписанных на чужое авто
Руководитель реутовского отделения партии «Яблоко» Евгений Куракин сообщил, что автомобиль, на который были выписаны эти штрафы, Вадиму Коровину не принадлежит
Фото: new.theins.ru
В Москве арестован на 12 суток муниципальный депутат Вадим Коровин. Суд также назначил ему 320 часов исправительных работ.
Издание SOTA сообщает, что Вадима Коровина арестовали из-за 16 протоколов о невыплате штрафов за нарушения правил дорожного движения. При этом руководитель реутовского отделения партии «Яблоко» Евгений Куракин сообщил, что автомобиль, на который были выписаны эти штрафы, Вадиму Коровину не принадлежит.
Также сообщается, что при задержании мундепа полицейские выпилили дверь в его квартире, а во время судебного заседания его держали в наручниках, как фигуранта уголовных дел.
Вадим Коровин известен своей борьбой в незаконной парковкой и другими нарушениями ПДД чиновниками.
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