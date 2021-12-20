20 декабря 2021, 00:35
Миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самого дорогого самолета в России
Миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самого дорогого в России частного самолета. Олигарх приобрел бизнес-джет Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью около 350 млн долларов
Фото: Яндекс.Дзен
Миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самого дорогого в России частного самолета. Олигарх приобрел бизнес-джет Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью около 350 млн долларов.
Журнал Forbes сообщает, что 18 декабря новый самолет Романа Абрамовича прилетел из Швейцарии во Внуково для частного обслуживания.
По информации издания, в мире всего 250 таких самолетов, а для России он стал первым. Самолет был построен в июне 2015 года для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был ему передан. В 2019 году началось его оснащение в соответствии с запросами российского миллиардера.
Самолет сможет перевозить до 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 для персонала и 30 для гостей.