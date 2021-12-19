19 декабря 2021, 02:22
Власти Нидерландов объявили локдаун на время новогодних каникул
Власти Нидерландов в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» объявили о введении локдауна, который будет действовать в том числе и во время рождественских праздников
Фото: ukrinform.ua
Власти Нидерландов в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» объявили о введении локдауна, который будет действовать в том числе и во время рождественских праздников.
Глава правительства Марк Рютте сообщил, что карантин продлится с 19 декабря по 14 января. В стране закроются все кафе, рестораны и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Также запрещена работа культурных и спортивных учреждений.
Гражданам разрешено собираться на улице и в помещениях в количестве не более чем два человека. На время рождественских и новогодних праздников этот лимит увеличат до четырех человек в возрасте от 13 лет.
Кроме того, с 7 января в Голландии начинается ревакцинация всех желающих от коронавируса.