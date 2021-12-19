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19 декабря 2021, 00:13

Сотрудники ГИБДД Москвы подписались на блогеров для поиска нарушителей ПДД

Глава управления ГИБДД Москвы Александр Быков сообщил, что сотрудники ведомства подписались на блогеров, которые пропагандируют в соцсетях опасное вождение и нарушение правил дорожного движения

Сотрудники ГИБДД Москвы подписались на блогеров для поиска нарушителей ПДД
Фото: Вечерняя Москва

Глава управления ГИБДД Москвы Александр Быков сообщил, что сотрудники ведомства подписались на блогеров, которые пропагандируют в соцсетях опасное вождение и нарушение правил дорожного движения.

По словам главного столичного гаишника, инспекция теперь ежедневно мониторит весь контент в СМИ и соцсетях на предмет нарушений ПДД, сообщает «Россия 24».

Александр Быков сообщил, что только за последнее время силовые ведомства приняли более 600 административных мер против 150 человек за размещение «контента с нарушением ПДД».

Мониторить аккаунты блогеров гаишники начали после нескольких резонансных ДТП. Так, в апреле текущего года автоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) на своем Audi вылетел на встречную полосу и спровоцировал аварию с участием еще четырех автомобилей. В результате происшествия серьезно пострадала женщина-водитель одного из авто.

В ноябре автоблогер Саид Губденский за рулем своего BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Mercedes и Volvo. Губденский и его пассажир - президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов - скончались.

Оба блогера неоднократно штрафовались за различные нарушения ПДД.

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