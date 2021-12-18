18 декабря 2021, 17:52
Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии
Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт гражданина Португалии. Гражданство этой страны ему присвоили еще в апреле текущего года как потомку евреев-сефардов
Фото: spletnik.ru
Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт гражданина Португалии. Гражданство этой страны ему присвоили еще в апреле текущего года как потомку евреев-сефардов.
Издание Publico сообщает, что Роман Абрамович является членом еврейской общины Порту. Кроме того, теперь российский олигарх является самым богатым гражданином Португалии. Его состояние оценивается в 13,7 млрд долларов (по данным на конец 2020 года).
Ранее сообщалось, что Роман Абрамович получил гражданство Израиля.