В Хабаровске сотрудника «Билайна» задержали за продажу персональных данных абонентов
В Хабаровском крае правоохранительные органы задержали сотрудника «Билайна» («Вымпелком») за незаконную продажу персональных данных абонентов. Большая часть потерпевших по делу - это абоненты из московского региона
В Хабаровском крае правоохранительные органы задержали сотрудника «Билайна» («Вымпелком») за незаконную продажу персональных данных абонентов. Большая часть потерпевших по делу - это абоненты из московского региона.
По версии следствия, сотрудник сотового оператора воспользовался в корыстных целях доступом к корпоративным компьютерным программам и продавал персональные данные клиентов неустановленным лицам. От действий задержанного пострадали как минимум 70 абонентов «Билайн», сообщает телеграм-канал Readovka.
Сотруднику сотового оператора предъявлено обвинение по статьям «Нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».