В Петербурге на «Северной верфи» загорелся корвет «Проворный», который строят уже 8 лет
В Петербурге на «Северной верфи» произошел пожар на строящемся корвете «Проворный». Площадь пожара составила около 800 кв.м., два сотрудника МЧС получили ожоги
В Петербурге на «Северной верфи» произошел пожар на строящемся корвете «Проворный». Площадь пожара составила около 800 кв.м., два сотрудника МЧС получили ожоги.
Пожару был присвоен четвертый (высший) ранг сложности. В ликвидации огня участвовали 168 человек и 42 единицы техники.
«КоммерсантЪ» сообщает о двух пострадавших пожарных, которые получили серьезные ожоги. Один из сотрудников МЧС находится в тяжелом состоянии.
По данным «Известий», корпус корвета «Проворный» повреждений практически не получил, однако пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.
Причина пожара на военном корабле пока не сообщается.
Корвет «Проворный» начали строить в 2013 году, а сдать должны в 2022 году. Он должен войти в состав флотилии сил Тихоокеанского флота ВМФ России с базированием в Петропавловске-Камчатском.