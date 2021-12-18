МИД России ввел санкции против граждан Великобритании в ответ на санкции в отношении «отравителей Навального»
Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных санкций против семи граждан Великобритании в ответ ограничения в отношении семи сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении оппозиционера Алексея Навального
Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных санкций против семи граждан Великобритании в ответ ограничения в отношении семи сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Ранее в МИД РФ назвали санкции против россиян «ничем не обоснованным антироссийским выпадом Лондона».
В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что персональные санкции введены против британских подданных, которые «вовлечены в антироссийскую деятельность». Имена фигурантов черного списка не сообщаются.
Напомним, что в годовщину отравления Алексея Навального боевым ядом «Новичок» власти Великобритании ввели санкции против сотрудников ФСБ Алексея Александрова, Владимира Паняева, Ивана Осипова, Владимира Богданова, Кирилла Васильева, Станислава Макшакова и Алексея Седова. Этих людей журналисты The Insider (признано иностранным агентом), Bellingcat (признан иностранным агентом) и соратники оппозиционера назвали причастными к покушению.