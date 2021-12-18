18 декабря 2021, 01:01
Судебный департамент Москвы за 10 лет заключил без конкурса контракты с «Президент-отелем» на 1,4 млрд рублей
Управление судебного департамента Москвы потратило в текущем году 40 млн рублей на аренду помещений в «Президент-отеле», который принадлежит Управделами президента России
Фото: intour-mzt.com
Управление судебного департамента Москвы потратило в текущем году 40 млн рублей на аренду помещений в «Президент-отеле», который принадлежит Управделами президента России.
Государственные контракты от судебного департамента «Президент-отель» получает без проведения тендеров с 2011 года. За последние 10 лет гостиница получила 1,4 млрд рублей, сообщает телеканал RTVI.
Все подряды «Президент-отель» получил в качестве «единственного поставщика», а заказчик объяснил это тем, что заказанные им услуги могут выполнять только органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения.
В текущем году столичный судебный департамент провел в «Президент-отеле» только четыре мероприятия.