На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антиваксеров
На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антипрививочников. С таким предложением к главе Минцифры обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров
На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антипрививочников. С таким предложением к главе Минцифры обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
Общественник предложил сделать на «Госуслугах» раздел, в котором граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении фейковой информации о коронавирусе, а также грубом игнорировании антиковидных правил. Благодаря таким сообщениям, компетентные органы смогут оперативно реагировать на нарушения.
Напомним, что ранее Росздравнадзор призвал направлять данные о противниках вакцинации против коронавируса в прокуратуру и следственные органы, а также данные о медиках, которые советуют пациентам отказываться от прививки. Предложение Владимира Петрова могло бы упростить надзорным ведомствам сбор данных об антиваксерах.