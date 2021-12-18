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Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
18 декабря 2021, 00:03

На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антиваксеров

На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антипрививочников. С таким предложением к главе Минцифры обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров

На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антиваксеров
Фото: fool.com.au

На портале «Госуслуги» может появиться функция доноса на антипрививочников. С таким предложением к главе Минцифры обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Общественник предложил сделать на «Госуслугах» раздел, в котором граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении фейковой информации о коронавирусе, а также грубом игнорировании антиковидных правил. Благодаря таким сообщениям, компетентные органы смогут оперативно реагировать на нарушения.

Напомним, что ранее Росздравнадзор призвал направлять данные о противниках вакцинации против коронавируса в прокуратуру и следственные органы, а также данные о медиках, которые советуют пациентам отказываться от прививки. Предложение Владимира Петрова могло бы упростить надзорным ведомствам сбор данных об антиваксерах.

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