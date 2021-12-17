Суд арестовал имущество экс-главы ставропольского УГИБДД и его родственников на 83 млн рублей
Ставропольский суд арестовал активы подозреваемого в коррупции экс-начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова и его родственников. Арест наложен на 20 объектов недвижимости и шесть автомобилей
Ставропольский суд арестовал активы подозреваемого в коррупции экс-начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова и его родственников. Арест наложен на 20 объектов недвижимости и шесть автомобилей.
Представитель прокуратуры в суде сообщил, что Алексей Сафонов оформлял имущество на свою мать, бывшую жену, тещу и свою любовницу. Пока он занимал должность начальника ставропольской Госавтоинспекции, его родственники стали владельцами имущества общей стоимостью 83 млн рублей.
Самого Алексея Сафонова следствие обнаружило дом площадью 232 кв.м, у его матери – дом площадью 133 кв.м, земельный участок на 895 кв.м и автомобиль Nissan Qashqai, у бывшей супруги - дом площадью 285 кв.м на участке в 600 кв.м, автомобили Mercedes-Benz GLE 350D и Mercedes-Benz E 220, а также нежилое помещение площадью 45 кв.м в Ставрополе, у тещи есть участки площадью 496 и 500 кв.м, на которых после объединения был зарегистрирован дом площадью 685 кв.м, сообщает «КоммерсантЪ».
Не обделил Алексей Сафонов и свою любовницу, в собственности которой есть часть торгово-офисного центра «Маршал», три небольших нежилых помещений и три квартиры площадью 63, 76 и 178 кв. м в Ставрополе. Еще одну квартиру она должна получить в конце текущего года как дольщик в элитного ЖК «Эталон на Неве» в Петербурге. Кроме того, у любовницы главного ставропольского гаишника есть автомобили BMW X7, BMW X6 и Toyota Camry и дом площадью 449 кв.м на участке в 812 кв.м. Фотографии именно из этого особнякас золотой мебелью и сантехникой ранее широко растиражировали СМИ и соцсети.