Меню
Общество
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
Санкт-Петербург
17 декабря 2021, 16:27

Смольный объявил тендер на проведение вечеринки от имени Александра Беглова на ПМЭФ-2022

Комитет по культуре Санкт-Петербурга объявил тендер на организацию мероприятия от имени губернатора города Александра Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума летом 2022 года. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей

Смольный объявил тендер на проведение вечеринки от имени Александра Беглова на ПМЭФ-2022
Фото: Петербургский дневник

Комитет по культуре Санкт-Петербурга объявил тендер на организацию мероприятия от имени губернатора города Александра Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума летом 2022 года. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей.

Подрядчик должен организовать мероприятие на 1500 гостей с закусками и развлекательной программой, которая должна представлять собой «целостный художественный продукт особого формата».

Целями мероприятия от имени губернатора Беглова заявлены: укрепление имиджа ПМЭФ как «уникального события в мире экономики и бизнеса в мировом бизнес-сообществе», поддержание позитивного делового имиджа Петербурга, развитие международного сотрудничества в сфере экономики и бизнеса, организация пространства делового общения, обмен информацией и бизнес-идеями, сообщает Znak.com.

Кроме того, победитель тендера должен будет украсить зал цветами и договориться с Госавтоинспекцией об организации «особого» режима дорожного движения рядом с местом проведения вечеринки.

Материалы по теме
Глава ЦИК раскритиковала Беглова за отказ навести порядок в избирательной системе Петербурга
Эмир Катара на приехал на ПМЭФ из-за отказа Владимира Путина провести с ним личную встречу
Предприниматель Анастасия Татулова рассказала, что с нее потребовали 960 тысяч рублей за выступление на ПМЭФ
Сейчас на главной
Российские академики считают штамм «омикрон» искусственно созданным
штамм омикрон
Российские академики считают штамм «омикрон» искусственно созданным
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказал мнение, согласно которому штамм коронавируса «омикрон» мог мутировать не самостоятельно. В пользу этой версии говорит наличие в нем большого количества мутаций
Штамм «омикрон» признан опасной угрозой
коронавирус
Штамм «омикрон» признан опасной угрозой
Представители стран G7 выразили глубокую обеспокоенность ростом числа случаев заражения новым вариантом вируса и согласились с тем, что данные события следует трактовать как самую большую угрозу для глобального здравоохранения
Хакеры сообщили о «барской усадьбе» Анатолия Чубайса площадью 1000 кв.м.
имущество чиновников
Хакеры сообщили о «барской усадьбе» Анатолия Чубайса площадью 1000 кв.м.
Хакеры обнародовали переписку, связанную со спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями и экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Переписка опубликована в телеграм-канале Black Mirror
Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Кремля из-за преследования «Мемориала»
антироссийские санкции
Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Кремля из-за преследования «Мемориала»
Депутаты Европарламента обсудили не только санкции против России в случае ее нападения на Украину, но и санкции из-за возможной ликвидации правозащитного центра
Общество
Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в центральной части России
В период с 21 по 25 декабря ожидается аномально холодная погода. Днем столбики термометров будут опускаться до 20-22 градусов мороза, а ночью – до 26-35 градусов
Европарламент поддержал отключение России от SWIFT в случае нападения на Украину
антироссийские санкции
Европарламент поддержал отключение России от SWIFT в случае нападения на Украину
Европейские депутаты заявили, что в случае агрессии России в адрес Украины против страны необходимо ввести расширенный пакет санкций, в том числе и отключить РФ от международной платежной системы SWIFT
В России избыточная смертность превысила отметку в миллион человек
коронавирус
В России избыточная смертность превысила отметку в миллион человек
В России с начала пандемии коронавируса избыточная смертность превысила отметку в миллион. Данные публикует издание «Холод» со ссылкой на заявления вице-премьера Татьяны Голиковой
Из-за штамма «омикрон» могут сократить срок действия сертификатов о вакцинации
штамм омикрон
Из-за штамма «омикрон» могут сократить срок действия сертификатов о вакцинации
Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова не исключила сокращения сроков действия QR-кодов и ревакцинации после получения более подробных данных о новом штамме
Роскачество обнаружило кишечную палочку в 70% красной икры
красная икра
Роскачество обнаружило кишечную палочку в 70% красной икры
Кишечная палочка не была обнаружена только в красной икре, которая реализуется под марками «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто» и «Киржачский консервный завод»
Теневым владельцем «Листвяжной» оказался экс-депутат Владимир Гридин
чп на шахте
Теневым владельцем «Листвяжной» оказался экс-депутат Владимир Гридин
Один из фигурантов дела о гибели горняков и спасателей на шахте «Листвяжная» на допросе сообщил силовикам имя теневого владельца холдинга «СДС Уголь». Им оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин
Всех вычислят
QR-коды
Всех вычислят
Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта об антиковидных QR-кодах заявил, что с этой информацией необходимо «обстоятельно» разобраться
YouTube удалил новый канал Russia Today в день его запуска
СМИ
YouTube удалил новый канал Russia Today в день его запуска
Администрация видеохостинга YouTube удалила новый канал российского гостелеканала Russia Today - RT DE-RT auf Sendung. Это произошло прямо в день запуска телевещания, а в момент блокировки на RT DE шла трансляция
«Ощущение было такое, что омикрон был где-то спрятан»
омикрон
«Ощущение было такое, что омикрон был где-то спрятан»
У омикрон-штамма начали обнаруживаться «родственники» — новые разновидности одного и того же варианта коронавируса. Как эволюционирует вирус и чего ждать от него дальше — объясняет молекулярный генетик
ЕС не может признать «Спутник V» из-за разногласий
вакцина от коронавируса
ЕС не может признать «Спутник V» из-за разногласий
Евросоюз до конца текущего года может не признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», как это планировалось ранее. Как оказалось, переговоры между РФ и ЕС тормозят разногласия по вопросу проверки цифровых ковид-сертификатов
Общество
Автошколам предложили ввести в программу обучения новые упражнения и «этику водителя»
Российским автошколам предложили новые подходы в обучении своих студентов. Новую программу обучения будущих водителей подготовил экспертный центр «Движение без опасности», который ранее выиграл соответствующий гостендер
Должникам упростили выезд за границу
должники
Должникам упростили выезд за границу
Депутаты Госдумы приняли законопроект, который упрощает гражданам с долгами выезд за границу. У россиян теперь появится возможность погашать свои задолженности непосредственно в аэропортах перед вылетом, сообщает АТОР
Имущество чиновников - не ваше дело
антикоррупционные расследования
Имущество чиновников - не ваше дело
Члены Совета Федерации предложили закрыть данные Единого государственного реестра недвижимости. Сенаторы отметили, что сейчас «каждый» может получить информацию о квартирах и домах другого человека без его ведома, заплатив небольшую сумму
Общество
Синоптики пообещали жителям европейской части России аномальные холода
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что через Карские ворота начнется мощное ультраполярное вторжение, а холодные воздушные массы доберутся до самых южных регионов России