Смольный объявил тендер на проведение вечеринки от имени Александра Беглова на ПМЭФ-2022
Комитет по культуре Санкт-Петербурга объявил тендер на организацию мероприятия от имени губернатора города Александра Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума летом 2022 года. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей
Комитет по культуре Санкт-Петербурга объявил тендер на организацию мероприятия от имени губернатора города Александра Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума летом 2022 года. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей.
Подрядчик должен организовать мероприятие на 1500 гостей с закусками и развлекательной программой, которая должна представлять собой «целостный художественный продукт особого формата».
Целями мероприятия от имени губернатора Беглова заявлены: укрепление имиджа ПМЭФ как «уникального события в мире экономики и бизнеса в мировом бизнес-сообществе», поддержание позитивного делового имиджа Петербурга, развитие международного сотрудничества в сфере экономики и бизнеса, организация пространства делового общения, обмен информацией и бизнес-идеями, сообщает Znak.com.
Кроме того, победитель тендера должен будет украсить зал цветами и договориться с Госавтоинспекцией об организации «особого» режима дорожного движения рядом с местом проведения вечеринки.