Госдума приняла закон о Fan ID вопреки протестам болельщиков
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о введении «паспорта болельщика» или Fan ID, который понадобится для доступа на спортивные соревнования
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о введении «паспорта болельщика» или Fan ID, который понадобится для доступа на спортивные соревнования.
Документ вносит поправки в закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей, а также вводит понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Такие электронные документы вводятся для участников соревнований, организаторов и зрителей.
Оформить Fan ID можно будет на портале «Госуслуги».
В законопроекте также прописаны основания для отказа в оформлении «паспорта болельщика» или приостановки его действия. Таким основанием может стать нарушение общественного порядка болельщиком, как в России, так и в других странах. В первую очередь данная мера коснется футбольных фанатов.
Противники законопроекта считают, что введение Fan ID приведет к снижению посещаемости соревнований и сокращению доходов спортивных клубов.