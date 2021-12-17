Российские академики считают штамм «омикрон» искусственно созданным
Президент Российской академии наук Александр Сергеев высказал мнение, согласно которому штамм коронавируса «омикрон» мог мутировать не самостоятельно. В пользу этой версии говорит наличие в нем большого количества мутаций
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказал мнение, согласно которому штамм коронавируса «омикрон» мог мутировать не самостоятельно. В пользу этой версии говорит наличие в нем большого количества мутаций.
Академик отметил, что особый интерес «омикрон» вызывает «непонятностью» своего происхождения. «Такое гигантское количество мутаций по сравнению с «дельта»-штаммом… Сейчас складывается впечатление, что вирус действительно был в таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик», - заявил Александр Сергеев, слова которого приводит «Интерфакс».
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков также считает, что штамм «омикрон» имеет искусственное происхождение, и специально был создан «супер ослабленным».
Чумаков считает, что «омикрон» создали британские ученые, которые таким образом решили остановить пандемию коронавируса. «Потому что настала пора решительных изменений в мире, настал момент, когда по политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию», - заявил российский академик.