17 декабря 2021, 14:54
Центробанк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Центробанк России в очередной раз повысил ключевую ставку в связи с высокими темпами инфляции. Теперь ключевая ставка составляет 8,5% годовых
Фото: firepro.ru
Центробанк России в очередной раз повысил ключевую ставку в связи с высокими темпами инфляции. Теперь ключевая ставка составляет 8,5% годовых.
В заявлении финансового регулятора говорится, что преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Политика ЦБ РФ, которая заключается в том числе и в повышении ключевой ставки, направлена на возвращение годовой инфляции к показателю в 4%.
В Центробанке также не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание назначено на 11 февраля.
Напомним, что финансовый регулятор из-за роста инфляции повышал ключевую ставку в этом году уже семь раз.