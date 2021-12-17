В ростовском суде проводится проверка после публикации приговора с упоминанием российских военных на Донбассе
Кировском райсуде Ростова-на-Дону проводится служебная проверка в связи с публикацией приговора по делу о коррупции, который доказывал присутствие российских военных на Донбассе. Отметим, что российские власти данный факт категорически отрицают
Кировском райсуде Ростова-на-Дону проводится служебная проверка в связи с публикацией приговора по делу о коррупции, который доказывал присутствие российских военных на Донбассе. Отметим, что российские власти данный факт категорически отрицают.
В служебной проверке участвует, в том числе судебный департамент Ростовской области. Источник Znak.com сообщил, что ситуация сложилась очень непростая. С одной стороны, это законное вынесенное решение районного суда, а с другой стороны есть вопросы к самой сути изложенных в приговоре фактов.
Напомним, что в ранее опубликованном на сайте Кировского районного суда в Ростове-на-Дону приговоре, вынесенном судьей Леонардом Шолоховым, говорилось о том, что обвиняемый в коррупции совершил преступление в ходе поставок продовольствия в воинские части ВС России, находящиеся в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР.
Сам обвиняемый в суде заявил, что поставки продуктов питания в ДНР и ЛНР осуществлялись раз в две недели, для чего формировалась колонна из более чем 70 грузовых машин.
Когда на этот приговор обратили внимание федеральные СМИ, его тест был удален с сайта ростовского суда, а в Кремле тест приговора назвали ошибкой.