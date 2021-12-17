Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ за вербовку студентов московского вуза
Сотрудники ФСБ России задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) по подозрению в вербовке студентов и публичных призывах к терроризму
Сотрудники ФСБ России задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) по подозрению в вербовке студентов и публичных призывах к терроризму.
Вербовщик является студентом Российского технологического университета МИРЭА. Его задержали в общежитии в ходе совместной операции сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии, сообщает «Интерфакс».
По версии спецслужб, выходец из Средней Азии предпринимал попытки по вовлечению студентов одного из московских вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность. Задержанный также пропагандировал в интернете идеологию «Исламского государства» и призывал к ведению вооруженной борьбы для установления халифата в Ираке и Сирии.
В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма».