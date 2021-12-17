Силовики задержали экс-владелицу «Русского продукта» и следователя по ее делу
Правоохранительные органы задержали бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую. Следствие уже направило в Басманный райсуд ходатайство о заключении бизнесвумен под стражу
Правоохранительные органы задержали бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую. Следствие уже направило в Басманный райсуд ходатайство о заключении бизнесвумен под стражу.
По данным РБК, вместе с Ольгой Миримской был задержан следователь Юрий Носов, который в 2017 году вел дело, по которому предпринимательница проходила в качестве потерпевшей. Силовика задержали по подозрению в получении взятки от г-жи Миримской.
Подробности уголовного дела в отношении Ольги Миримской пока не сообщаются.
В 2017 году бизнесвумен заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов ее бывшего гражданского мужа Николая Смирнова - одного из руководителей российской платежной системы «Золотая корона» (бренд KoronaPay). Миримская пыталась отсудить у экс-мужа 15 млн долларов в качестве компенсации морального вреда за «разлуку с дочерью».
В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее капитал составители рейтинга оценивали в 100 млн долларов.