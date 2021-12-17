В Москве пассажир напоролся в автобусе на штырь, истек кровью и скончался
Инцидент произошел в автобусе №571 на остановке «Кинотеатр Мел». Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся на ступеньке и рассек ногу о порог
Фото: simplereceptik.ru
В Москве пассажир рейсового автобуса рассек ногу о торчащий в салоне штырь, истек кровью и скончался.
Инцидент произошел в автобусе №571 на остановке «Кинотеатр Мел». Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся на ступеньке и рассек ногу о порог. У пассажира началось сильное кровотечение, однако от предложения очевидцев вызвать «скорую помощь» он отказался.
В результате сильной кровопотери пассажир потерял сознание, поэтому «скорую» ему все же вызвали. Однако мужчина скончался еще до прибытия медиков, сообщает телеграм-канал Readovka.
Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. В Департаменте транспорта Москвы и «Мосгортрансе» трагический инцидент пока не прокомментировали.