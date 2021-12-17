Для бдительных россиян запустят приложение «Народный инспектор». По нему будут штрафовать автомобилистов без протокола
В России в 2022 году начнет работать федеральное мобильное приложение «Народный инспектор», с помощью которого особо бдительные и активные граждане смогут самостоятельно фиксировать нарушения правил дорожного движения и сообщать об этом в ГИБДД
В России в 2022 году начнет работать федеральное мобильное приложение «Народный инспектор», с помощью которого особо бдительные и активные граждане смогут самостоятельно фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять фото- и видеодоказательства в правоохранительные органы.
Новое приложение «Народный инспектор» появится на базе «Помощника Москвы». Пользователи приложения смогут отправлять жалобы на неправильную парковку и другие нарушения ПДД. Поступившие через этот сервис данные станут основанием для оформления штрафа нарушителю, сообщает Autonews.
Отметим, что сейчас без составления протокола оформляются только штрафы по нарушениям, зафиксированным дорожными камерами.
Ряд автоэкспертов, между тем, выступили против данного нововведения, так как оно может вызвать лишнее социальное напряжение.