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17 декабря 2021, 10:28

Врио главы МЧС выступил против реформирования отряда «Центроспас»

Врио главы МЧС России Александр Чуприян выступил против реформы отряда «Центроспас», поскольку она «подрывает дух спасателей. Чиновник заявил, что «спасать человеческую жизнь и при этом думать, какой счет вам предъявят – это неприемлемо»

Врио главы МЧС выступил против реформирования отряда «Центроспас»
Фото: zen.yandex.ru/media/voldemarchi

Врио главы МЧС России Александр Чуприян выступил против реформы отряда «Центроспас», поскольку она «подрывает дух спасателей. В интервью РБК чиновник заявил, что «спасать человеческую жизнь и при этом думать, какой счет вам предъявят – это неприемлемо».

Ранее появилась информация о планах властей ликвидировать ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС «Центроспас» и преобразовать его в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России». При этом обновленному отряду «Центроспас» хотят разрешить выполнять не только государственные задания, но и коммерческие услуги.

Новый глава МЧС заявил, что перевод одного из ключевых подразделений МЧС на коммерческие рельсы «это не просто подрыв нашей философии, это подрыв духа спасателей». Фактически это означает, что «спасатели будут оказывать услугу по спасению и отправлять людей в кассу», а это противоречит философии МЧС.

По мнению Чуприяна, коммерческие услуги могла бы, например, оказывать авиация МЧС. Вырученные деньги при этом можно было бы направлять на поддержку боеготовности МЧС.

Расформировать «Центроспас» ранее предлагал замминистра Андрей Гурович. С соответствующей инициативой он обращался еще к главе МЧС Евгению Зиничеву, который погиб 8 сентября 2021 года во время рабочей поездки на Таймыр. По подсчетам замминистра, ориентировочная сумма дохода от коммерческих услуг, предоставляемых отрядом, может составить 74 млн рублей. Зиничев тогда поддержал данное предложение. При этом многие сотрудники «Центроспаса» выступили против реформы.

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