Главы Минздравов стран-членов G7 признали штамм «омикрон» опасной угрозой
Представители стран G7 выразили глубокую обеспокоенность ростом числа случаев заражения новым вариантом вируса и согласились с тем, что данные события следует трактовать как самую большую угрозу для глобального здравоохранения
Главы Министерств здравоохранения стран-членов «большой семерки» (G7) признали новый штамм коронавируса «омикрон» опасной угрозой.
Представители стран G7 выразили глубокую обеспокоенность ростом числа случаев заражения новым вариантом вируса и согласились с тем, что данные события следует трактовать как самую большую угрозу для глобального здравоохранения, сообщает «Лента.ру».
Министры здравоохранения в этой связи призвали к совместным действиям по обеспечению равного доступа к диагностике, секвенированию геномов вируса, вакцинам и лекарствам от коронавируса.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала «пугающими» темпы распространения штамма «омикрон». Главный санитарный врач отметила, что в Великобритании и странах Африке 75% новых случаев заражения приходится на омикрон-штамм.