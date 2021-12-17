Режиссер Александр Сокуров сообщил об угрозе своей жизни после скандального выступления на заседании СПЧ
Режиссер Александр Сокуров обратился к главе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерию Фадееву, в котором сообщил об угрозе его жизни после его резонансного выступления на встрече с Владимиром Путиным
Режиссер Александр Сокуров обратился к главе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерию Фадееву, в котором сообщил об угрозе его жизни после его резонансного выступления на встрече с Владимиром Путиным.
По данным РБК, режиссер принес Фадееву «извинения за происшедшее на встрече совета с президентом». Сокуров выразил уверенность в том, что из-за него у главы СПЧ возникло много неприятностей в администрации президента.
«Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав - я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», - добавил Сокуров.
Также режиссер пишет в письме, что друзья предупредили его «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора». «Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», - заявил Александр Сокуров, добавив, что в России никто не будет защищать члена правозащитного совета.
На заседании СПЧ с участием Владимира Путина Александр Сокуров выразил мнение, что некоторые регионы «хотят расстаться с Россией». В частности, режиссер упомянул Кавказ и сообщил, что местные молодые люди прямо заявляют, что «русские не очень заслуживают уважения».
«Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи. Пожелаем удачи всем… падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью», - заявил Сокуров на заседании.
Режиссера раскритиковали президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава государства заявил, что такое говорить на всю страну непозволительно, а руководитель Чеченской республики обвинил Сокурова в экстремизме.