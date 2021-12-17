Экс-заключенный взыскал со свердловской колонии 3 млн рублей за пытки и изнасилование
Бывший заключенный свердловской исправительной колонии №54 отсудил у ФСИН компенсацию в размере 3 млн рублей за издевательства и пытки. Соответствующее решение принял свердловский облсуд
Бывший заключенный свердловской исправительной колонии №54 отсудил у ФСИН компенсацию в размере 3 млн рублей за издевательства и пытки. Соответствующее решение принял свердловский облсуд.
Иван Питько отбывал срок в исправительной колонии №54 в Новой Ляле. В апреле 2014 года пятеро заключенных, которые сотрудничали с администрацией колонии (так называемые «активисты»), сначала избили мужчину, а потом изнасиловали его заготовленным для этого предметом. Питько получил тяжелые травмы и перенес девять операций.
Заявление о пытках мужчина подал только через два года после выхода на свободу. Питько рассказал «Новой газете», что боялся мести со стороны сотрудников колонии.
Участников изнасилования и заместителя начальника ИК-54, которого в истязаниях также обвиняли другие заключенные, в 2020 году осудили. Бывший начальник учреждения Юрий Никулин пока еще находится под следствием. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям.
Иван Питько требовал взыскать с ФСИН России 10 млн рублей в качестве компенсации. Суд первой инстанции - Верхотурский рай суд – присудил бывшему арестанту только 150 тысяч рублей. Причем деньги суд взыскал с колонии, а не ФСИН, так как в истязаниях участвовали другие заключенные, а не сотрудники ведомства.
Свердловский облсуд отменил данное решение и присудил Питько 3 млн рублей.