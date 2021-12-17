Хакеры сообщили о «барской усадьбе» Анатолия Чубайса площадью 1000 кв.м.
Хакеры обнародовали переписку по электронной почте, связанную со спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями и экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Переписка опубликована в телеграм-канале Black Mirror
Хакеры обнародовали переписку по электронной почте, связанную со спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями и экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Переписка опубликована в телеграм-канале Black Mirror.
В письмах говорится об участке земли в Тверской области, на котором построена «барская усадьба» для Анатолия Чубайса и его жены Авдотьи Смирновой. Площадь главного дома превышает 1000 кв.м, а рядом с ним расположены дом прислуги и охраны, гостевой дом и спортивный бассейн с дорожками.
В деловой переписке между сотрудниками «Роснано» и Анатолием Чубайсом упоминается и квартира в центре Москвы стоимостью 1,5 млн долларов. Кроме того выяснилось, что сотрудники госкорпорации часто решали различные бытовые вопросы своего начальника. Например, Андрей Белухин занимался обустройства кинозала в доме Чубайса в деревне Переделкино.
Напомним, что Анатолий Чубайс возглавлял корпорацию «Роснано» почти 12 лет. Из-за проектов, которые запускал топ-менеджер, у госкомпании появился долг перед кредиторами. По итогам 2020 года стоимость активов корпорации упала на 35%, а чистый убыток достиг 52,9 млрд рублей. Через год после ухода Чубайса новое руководство «Роснано» сообщило о риске дефолта корпорации.