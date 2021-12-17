Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Кремля из-за преследования «Мемориала»
Депутаты Европарламента обсудили не только санкции против России в случае ее нападения на Украину, но и санкции из-за возможной ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом)
Депутаты Европарламента обсудили не только санкции против России в случае ее нападения на Украину, но и санкции из-за возможной ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом).
Парламентарии одобрили резолюцию с призывом к властям Евросоюза ввести санкции против лиц, которые причастны к преследованию «Мемориала» и его сотрудников.
Со своей стороны Европарламент осудил «неоднократные преследования» и попытки властей закрыть «Мемориал», а также потребовал от российских властей снять все обвинения с правозащитников и предоставить гарантии того, что организация сможет продолжать свою работу по защите прав человека.
Ранее европарламентарии приняли резолюцию о введении против России радикальных санкций в случае вооруженного вторжения на Украину.