17 декабря 2021, 03:22
Король Нидерландов извинился за вечеринку принцессы Амалии во время антиковидных ограничений
В Нидерландах королевской семье пришлось оправдываться и извиняться за поведение 18-летней наследницы короны, которая во время действия жестких антиковидных ограничений устроила вечеринку по случаю своего дня рождения
Фото: topteny.com
В Нидерландах королевской семье пришлось оправдываться и извиняться за поведение 18-летней наследницы короны, которая во время действия жестких антиковидных ограничений устроила вечеринку по случаю своего дня рождения.
На празднике принцессы Амалии присутствовал 21 человек, хотя антиковидные правила разрешают приглашать на домашние мероприятия не более четырех человек, сообщает BBC News.
Голландские СМИ и пользователи социальных сетей раскритиковали королевскую семью за двойные стандарты. Позже король Виллем-Александр принес извинения гражданам страны, а представитель двора сообщил, что праздник проходил на открытом воздухе, а гости были привиты от COVID-19 и сдали ПЦР-тесты.