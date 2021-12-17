17 декабря 2021, 02:40
Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в центральной части России
В период с 21 по 25 декабря ожидается аномально холодная погода. Днем столбики термометров будут опускаться до 20-22 градусов мороза, а ночью – до 26-35 градусов
Фото: tacinskaya.ru
Гидрометцентр в ближайшее время выпустит предупреждение о 30-градусных морозах в регионах Центрального ФО.
В период с 21 по 25 декабря ожидается аномально холодная погода. Днем столбики термометров будут опускаться до 20-22 градусов мороза, а ночью – до 26-35 градусов.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству ТАСС, что температура воздуха в указанный период будет на 7-12 градусов ниже нормы. В Ивановской, Ярославской и Костромской областях похолодает до 30-35 градусов мороза.
Похожий прогноз погоды ранее дали в центре «Фобос». Там сообщили, что среднесуточная температура в европейской части России опустится ниже нормы на 5-7 градусов, а морозы отступят лишь к концу января 2022 года.