Европарламент поддержал отключение России от SWIFT в случае нападения на Украину
Европейские депутаты заявили, что в случае агрессии России в адрес Украины против страны необходимо ввести расширенный пакет санкций, в том числе и отключить РФ от международной платежной системы SWIFT
Европарламент потребовал включить в новый пакет санкций против России пункт об отключении страны от системы SWIFT.
Европейские депутаты заявили, что в случае агрессии России в адрес Украины против страны необходимо ввести расширенный пакет санкций, в том числе и отключить РФ от международной платежной системы SWIFT (этот вид санкций считается самым радикальным, так как затронет даже рядовых россиян – ред.). Также должны быть введены санкции против главных секторов российской экономики, президента Владимира Путина и людей из его окружения.
«ЕС должен быть готов к тому, чтобы направить России суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Украины», - говорится в принятой накануне резолюции.
Документ поддержали 548 евродепутатов. Против выступили 69 человек, 54 парламентария воздержались.