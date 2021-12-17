Законопроект о QR-кодах повторно направили в региональные парламенты
Резонансный законопроект о введении антиковидных QR-кодов в общественных местах повторно направили в региональные парламенты для обсуждения ко второму чтению
Резонансный законопроект о введении антиковидных QR-кодов в общественных местах повторно направили в региональные парламенты для обсуждения ко второму чтению. 16 декабря депутаты приняли данный законопроект в первом чтении. За него проголосовали 329 депутатов, а 87 парламентариев выступили против. Один человек воздержался.
«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»), слова которого приводит «КоммерсантЪ».
В документе говорится о введении с 1 февраля по 1 июня антиковидных QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий, культурных учреждениях, кафе, ресторанах, торговых центрах и магазинах. QR-код могут оформить привитые от коронавируса граждане и переболевшие (при условии, если они стояли на учете в больнице).
При этом депутаты сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах.