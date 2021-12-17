Центробанк выступил за введение запрета на инвестиции в криптовалюту
Центробанк России выступил за введение полного запрета на инвестиции в криптовалюту. Если такое решение будет принято на официальном уровне, то оно затронет как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов
Центробанк России выступил за введение полного запрета на инвестиции в криптовалюту. Если такое решение будет принято на официальном уровне, то оно затронет как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов, сообщает Reuters.
Регулятор предложил запретить инвестировать в криптовалюту из-за рисков для финансовой стабильности в случае роста таких операций. Предполагается, что Банк России введет запрет только на новые операции с криптовалютой.
В самом ЦБ не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Однако тема инвестиций в криптовалюту может быть затронута в консультативном докладе, который пока еще готовится.
В свою очередь в Госдуме сообщили, что среди депутатов мнения по поводу криптовалюты разделились. Одни считают, что в России должны существовать обменные пункты для такой валюты и биржи цифровых активов, а другие выступают против.