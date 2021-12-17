В России избыточная смертность превысила отметку в миллион человек
В России с начала пандемии коронавируса избыточная смертность превысила отметку в миллион. Данные публикует издание «Холод» со ссылкой на заявления вице-премьера Татьяны Голиковой
В России с начала пандемии коронавируса избыточная смертность превысила отметку в миллион и составила 1 023 000 человек. Такие данные публикует издание «Холод» со ссылкой на заявления вице-премьера и главы оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяны Голиковой.
На недавнем заседании в Госдуме Татьяна Голикова сообщила, что смертность в первой половине декабря 2021 года снизилась на 14,7%, однако не уточнила, по сравнению с каким периодом. При этом ранее вице-премьер всегда указывала период, в котором сравниваются те или иные показатели.
Ранее чиновница сообщала, что в ноябре в России смертность выросла на 3,4% по сравнению с октябрем, то есть за месяц скончались 256 тысяч человек. «Холод» предполагает, что на первую половину пришлось около 128 тысяч смертей, так как смертность от коронавируса по данным властей оставалась стабильной. Значит за первую половину декабря умерли 109 тысяч человек. Ожидаемая смертность за весь декабрь составляет 148 тысяч человек, то есть за первую половину месяца умерли на 35 тысяч человек больше, чем прогнозировалось.
По данным на конец ноября текущего года избыточная смертность в России составляла 987 930. Об этом сообщала сама г-жа Голикова. К середине декабря этот показатель должен был превысить миллион. Получается, что с начала пандемии COVID-19 в России скончались примерно на 1 023 000 человек больше, чем ожидалось.
Избыточная смертность показывает, насколько реальная смертность в стране превышает прогноз, основанный на смертности прошлых лет.
Отметим, что по данным федерального оперштаба с весны 2020 года от коронавируса умерли 294 024 человек.