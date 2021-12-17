В Москве сотрудники управы подарили семье с ребенком-инвалидом продуктовый набор с испорченными овощами
Москвичи были возмущены таким подарком от властей и вернули протухшие овощи обратно дарителю. В управе в свою очередь заявили, что при отправке «произошла ошибка» и пообещали семье доставить продукты надлежащего качества
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"
В Москве сотрудники управы района Братеево подарили семье ребенка-инвалида продуктовый набор с испорченными овощами. Подарок был приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», москвичи были возмущены таким подарком от властей и вернули протухшие овощи обратно дарителю. В управе в свою очередь заявили, что при отправке «произошла ошибка» и пообещали семье доставить продукты надлежащего качества.
Канал сообщает, что всего управа Братеево подготовила такие продуктовые подарки для 10 семей.