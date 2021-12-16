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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
16 декабря 2021, 19:17

Ростовский суд удалил с сайта приговор, подтверждающий присутствие российских военных на Донбассе

Речь идет о приговоре по делу о коррупции в ходе поставок продовольствия в рамках госконтракта. В документе говорилось, что продукты питания отправлялись в воинские части вооруженных сил России на территории ЛНР и ДНР

Ростовский суд удалил с сайта приговор, подтверждающий присутствие российских военных на Донбассе
Фото: 123ru.net

Кировский райсуд Ростова-на-Дону опубликовал, а затем удалил приговор с подтверждением присутствия российских военных на Донбассе.

Речь идет о приговоре по делу о коррупции в ходе поставок продовольствия в рамках госконтракта. В документе говорилось, что продукты питания отправлялись в воинские части вооруженных сил России на территории ЛНР и ДНР, сообщает Znak.com.

Фигурантом этого дела является заместитель областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний, которого признали виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа в звании подполковника.

Согласно версии следствия, чиновник требовал платить ему каждый месяц 90 тысяч рублей за невмешательство в поставки продовольствия российским военнослужащим, которые несут службу на юго-востоке Украины.

Опубликованный ростовским судом приговор противоречит заявлениям Кремля, согласно которым российских военных на востоке Украины не было и нет.

После того, как на приговор обратили внимание СМИ, с сайта Кировского райсуда он пропал, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опубликованный документ «ошибкой».

«Это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ», - заявил чиновник, слова которого приводит ТАСС.

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