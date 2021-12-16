Ростовский суд удалил с сайта приговор, подтверждающий присутствие российских военных на Донбассе
Речь идет о приговоре по делу о коррупции в ходе поставок продовольствия в рамках госконтракта. В документе говорилось, что продукты питания отправлялись в воинские части вооруженных сил России на территории ЛНР и ДНР
Кировский райсуд Ростова-на-Дону опубликовал, а затем удалил приговор с подтверждением присутствия российских военных на Донбассе.
Речь идет о приговоре по делу о коррупции в ходе поставок продовольствия в рамках госконтракта. В документе говорилось, что продукты питания отправлялись в воинские части вооруженных сил России на территории ЛНР и ДНР, сообщает Znak.com.
Фигурантом этого дела является заместитель областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний, которого признали виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа в звании подполковника.
Согласно версии следствия, чиновник требовал платить ему каждый месяц 90 тысяч рублей за невмешательство в поставки продовольствия российским военнослужащим, которые несут службу на юго-востоке Украины.
Опубликованный ростовским судом приговор противоречит заявлениям Кремля, согласно которым российских военных на востоке Украины не было и нет.
После того, как на приговор обратили внимание СМИ, с сайта Кировского райсуда он пропал, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опубликованный документ «ошибкой».
«Это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ», - заявил чиновник, слова которого приводит ТАСС.