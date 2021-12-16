В России из-за штамма «омикрон» могут сократить срок действия сертификатов о вакцинации
Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова не исключила сокращения сроков действия QR-кодов и ревакцинации после получения более подробных данных о новом штамме «омикрон»
Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова не исключила сокращения сроков действия QR-кодов и ревакцинации после получения более подробных данных о новом штамме «омикрон».
Сейчас специалисты рекомендуют проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода, однако этот срок может сократиться.
По словам Голиковой, сейчас власти стран, где штамм «омикрон» уже распространился, предлагают своим гражданам ревакцинироваться, не дожидаясь истечения шести месяцев после первой прививки, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, из-за штамма «омикрон» может измениться срок действия сертификата о вакцинации. Сейчас в России QR-код после прививки действует в течение года.
Менять ли время действия сертификатов, выданных по тестам на антитела, будет понятно по тому, как развивается эпидемиологическая ситуация.