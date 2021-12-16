Роскачество обнаружило кишечную палочку в 70% красной икры
Кишечная палочка не была обнаружена только в красной икре, которая реализуется под марками «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто» и «Киржачский консервный завод»
Специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку в 15 из 21 образцов (это почти 70%) красной икры, которые участвовали в исследовании.
Кишечная палочка не была обнаружена только в красной икре, которая реализуется под марками «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто» и «Киржачский консервный завод».
В 17 из 21 образца эксперты выявили различные нарушения. Так, в икре производителей «Сонико-Чумикан» и «Корсаков» нашли запрещенный консервант уротропин. В шести образца икры обнаружилось повышение по уровню микробной обсемененности (КМАФАнМ).
Замглавы Роскачества Елена Саратцева отметила, что красная икра без консервантов существует, однако этот сегмент рынка очень мал и рассчитан на узкий круг потребителей. При этом перевозить икру без консервантов – это очень дорого.
Отметим, что красная икра является традиционной закуской на новогодних столах россиян, поэтому накануне праздников спрос на нее резко возрастает.