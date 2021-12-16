16 декабря 2021, 15:39
Теневым владельцем фирмы-собственника шахты «Листвяжная» назвали экс-депутата Владимира Гридина
Один из фигурантов дела о гибели горняков и спасателей на шахте «Листвяжная» на допросе сообщил силовикам имя теневого владельца холдинга «СДС Уголь». Им оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин
Фото: ural.kp.ru
Один из фигурантов дела о гибели горняков и спасателей на шахте «Листвяжная» на допросе сообщил силовикам имя теневого владельца холдинга «СДС Уголь». Им оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Последний уже уехал из России и находится в Монако.
Telegram-канал 112 сообщает, что Владимиру Гридину и его сыну Андрею принадлежит 50% акций «СДС-Уголь» через офшорные компании. В 2021 году через офшор «Mirtrade», которая контролируется семьей экс-депутата, прошло более 1,5 млрд долларов. Прибыли г-на Гридина составила 132 млн долларов.
Канал также сообщает, что арестованный по делу об аварии на «Листвяжной» Михаил Федяев (отец депутата Госдумы от «Единой России» Павла Федяева – ред.) является номинальным владельцем компании «СДС Уголь».